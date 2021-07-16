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Что будет с качественно работавшими КСК в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
16 Июля 2021, 14:53
Что будет с качественно работавшими КСК в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане проходит процесс преобразования КСК в ОСИ, какие трудности возникают в реализации этого начинания, что необходимо сделать для усиления этого процесса, рассказал заместитель председателя правления АО «Казцентр ЖКХ» Нурбек Сериков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня создано 7 499 новых форм управления, из них 1 554 по форме ОСИ. Надо уточнить, что само по себе создание ОСИ предполагает участие именно собственников. Проводятся голосования именно среди собственников и по итогам общего подсчёта осуществляется выбор формы ОСИ, подписывается итоговый протокол. Протокол этот отправляется в Департамент юстиции через Центры обслуживания населения», - сказал Нурбек Сериков.

Спикер пояснил, что невозможно просто поменять КСК или преобразовать его.

«То есть, это новая некоммерческая организация - та, которая должна представлять интересы собственников», - добавил Нурбек Сериков.

Вместе с тем спикер заявил, что казахстанцы пассивны в вопросах создания Объединений собственников имущества.

«Казахстанцы очень заинтересованы, но они пассивны. Потому что для того, чтобы возглавить свой дом, необходимо проявить какую-то гражданскую активность. Необходимо проводить собрания, необходимо проводить встречи. Жители заинтересованы в изменении условий жизни, но я могу подтвердить, что информационную работу, разъяснительную работу еще необходимо усилить», - подчеркнул Нурбек Сериков.

Было отмечено, что на сегодня имеются судебные дела в отношении КСК в связи с переходом на ОСИ.

«Очень часто это непередача по акту финансово-технической документации по дому. Мы проводили анализ по республике, порядка 68 судебных дел в производстве находится. Половина из них связана либо с отменой, то есть оспариванием председателями или членами КСК решений собраний, вторая половина связана с тем, что не предоставляются по акту финансово-технические документы. Конечно же, они по большей части решаются в сторону удовлетворения потребностей жителей», - заверил Нурбек Сериков.

Эксперт пояснил, что часто идет ошибочное противопоставление ОСИ и КСК, из-за этого возникают сложности.

«Первоначально было противопоставление ОСИ и КСК. Это было ошибочное противопоставление, потому что интересы КСК не страдают. Все из них, кто качественно готов служить населению, готов качественно оказывать услуги, те будут развиваться в виде сервисных компаний или управляющих компаний», - пояснил Нурбек Сериков.

Также было сообщено, что для оценки работы управляющих и сервисных компаний в ноябре планируется принятие национального проекта, который предполагает внедрение рейтинга таких компаний. Этот рейтинг будет в открытом доступе для всех граждан.

Отметим, что в Казахстане были приняты изменения и дополнения в законодательство о жилищных отношениях. Теперь на смену существующим КСК приходят ОСИ (объединения собственников имущества) или ПТ (простые товарищества). Они будут работать по схеме: один дом - один орган управления. Это альтернатива КСК, при которой собственники сами следят за своим жильем и отвечают за него.

Что такое ОСИ

Главный принцип ОСИ – «один ОСИ – один дом». Для создания ОСИ нужно зарегистрировать юридическое лицо – некоммерческую организацию. Далее на собрании необходимо избрать председателя на один год. Для регистрации ОСИ собственникам квартир необходимо: провести собрание о создании ОСИ; избрать из состава собственников совет дома сроком на три года, а также избрать председателя ОСИ на один год (юридическое лицо); избрать ревизионную комиссию или ревизора сроком на три года; утвердить устав ОСИ; подать документы о регистрации ОСИ в ЦОН.

Что такое простое товарищество

Такая форма управления домом, как простое товарищество, предполагает механизм, когда собственники определяют доверенное лицо. Им должно быть не юридическое, а физическое лицо. Выбранный человек действует на основании доверенности, выданной всеми собственниками квартир и нежилых помещений. Еще одним отличием является то, что простое товарищество - это не юридическое лицо.

Кроме этого, собственники квартир или нежилых помещений могут принять голосованием решение о передаче функций управления домом управляющей компании или управляющему многоквартирным жилым домом (физическое лицо, не являющееся собственником квартиры или нежилого помещения). Управляющие могут взять на себя несколько домов.


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