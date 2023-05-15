Что будет с имуществом Карима Масимова – ответ КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Что будет дальше с имуществом Карима Масимова? На этот вопрос ответил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Мажилиса журналисты попросили Марата Колкобаева рассказать о деле Карима Масимова.

«Я бы попросил по этим вопросам обращаться в суд. Мы занимались предварительным расследованием, мы его закончили и направили в суд. Решение суда вы знаете», - сказал Марат Колкобаев.

На вопрос – кто будет реализовывать его имущество, заместитель председателя КНБ ответил, что этим вопросом занимаются судебные исполнители.

«Судебные исполнители, после решения суда», - пояснил Марат Колкобаев.

Другие подробности дела он отказался разглашать ссылаясь на секретность.

«Дело совершено секретное и мы разглашать ничего не можем», - добавил Марат Колкобаев.

Как сообщалось, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, были взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.



10 марта 2023 года пресс-служба КНБ сообщила о расследовании по факту получения Масимовым в период нахождения в должности Премьер-Министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур.

«После задержания Масимова, в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты 17,2 млн долларов США наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое. Кроме этого, изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса. Наложены аресты на имущество - две элитные квартиры в Астане, две квартиры и особняк в Алматы, а также земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. У близких связей Масимова изъяты и арестованы 5,1 млн долларов США. Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках. По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия», - проинформировали в пресс-службе КНБ РК.

24 апреля 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны огласили приговор по уголовному делу в отношении Карима Масимова (экс-председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей председателя КНБ РК). Масимов К. и Садыкулов А. обвинялись в государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК). Ергожин Д. - в насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК). Осипов М. - в превышении власти и должностных полномочий (ч.3 ст.362 УК).

Решением суда Карим Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы,с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.