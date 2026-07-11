Что будет с домами и набережной вдоль реки Бадам в Шымкенте

Генеральный план Шымкента пересмотрят после того, как в городе определили 13 оползнеопасных и 29 селеопасных участков. Корреспондент агентства Kazinform выяснил, на каком этапе находится проект набережной Бадама, ждать ли сноса домов и почему благоустройство берегов пока ограничивается инженерными работами.

Река Бадам протянулась через Шымкент почти на 49 километров. Вдоль ее русла в перспективе должна появиться новая набережная. Но прежде городу предстоит учесть природные риски, которые не были отражены в действующем Генеральном плане. Сегодня в границах оползне- и селеопасных зон находятся 437 строений, в которых живут более 1,5 тыс. человек. Эти территории теперь предстоит учесть при корректировке главного градостроительного документа.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

Генеральный план придется пересмотреть

Действующий Генеральный план Шымкента утвердили в октябре 2023 года. Паспорта 13 оползнеопасных и 29 селеопасных участков подготовили только спустя два года, поэтому сведения о них в документ не вошли.

— В соответствии со статьей 47 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» развитие и застройка территорий населенных пунктов осуществляется на основании утвержденных в установленном порядке генеральных планов. В связи с тем, что Генеральный план города Шымкента был утвержден в 2023 году, а данные паспортов селеопасных и оползнеопасных участков города, а также объектов, расположенных в зонах их воздействия, были разработаны ГУ «Казселезащита» в 2025 году. Поэтому указанные данные не были отражены в Генеральном плане. На сегодняшний день ведутся аналитические работы по сбору и анализу необходимой информации, — сообщил и. о. руководителя управления архитектуры и градостроительства Шымкента Даурен Муканов.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

Окончательная концепция развития набережной пока не определена. Сейчас специалисты рассматривают различные варианты функционального зонирования территории, транспортной и инженерной инфраструктуры и экологического каркаса.

Что мешает начать строительство набережной

Главный документ, без которого невозможно начать строительство, пока не утвержден. Это проект детальной планировки (ПДП), который определит границы благоустройства, размещение инженерной инфраструктуры и общественных пространств.

— Согласно Генеральному плану города Шымкента территория вдоль русла реки Бадам расположена в рекреационной зоне. При этом на сегодняшний день утвержденный проект детальной планировки (ПДП) на указанной территории отсутствует, — пояснил Даурен Муканов.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

До утверждения проекта набережной на реке продолжаются только инженерные работы — берегоукрепление и регулирование русла на 14,3 км. Работы охватили жилые массивы Жыланбузган, Маятас, Тогыс, Кызылжар, Игилик, Тәуелсіздікке 20 жыл, Жанаталап и Кокбулак.

— В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на берегоукрепление еще 3,2 км в Енбекшинском районе и механическую очистку русла в Аль-Фарабийском районе и районе Туран, — отметил заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды Мурат Абдрахманов.

Будут ли сносить дома

Больше всего жителей прибрежных жилых массивов волнует, придется ли им готовиться к переселению после начала строительства набережной. В управлении архитектуры и градостроительства заверили, что оснований для таких опасений нет.

Перечень участков, которые могут попасть под изъятие, пока не определен. Соответственно, не решены и вопросы компенсаций и возможного переселения жителей.

— По информации Управления земельных отношений города Шымкента, постановление акимата о принудительном отчуждении земельных участков вдоль русла реки Бадам для благоустройства набережной не принималось. Поэтому сейчас они не подлежат изъятию или сносу для государственных нужд, — подчеркнули в ведомстве.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

Возможность принудительного изъятия земель для государственных нужд предусмотрена законодательством, но только после прохождения всех установленных процедур.

— Постановление о принудительном отчуждении земельных участков принимается после представления заказчиком заявления и проекта землеустройства в соответствии с пунктом 4 статьи 151 Земельного кодекса Республики Казахстан. После этого, в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», осуществляется принудительное изъятие земельных участков для государственных нужд. Принудительное отчуждение допускается только в исключительных случаях при условии равноценного возмещения с согласия собственника либо по решению суда, — пояснил Даурен Муканов.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

Новых мостов пока не будет

Развитие набережной невозможно рассматривать отдельно от транспортной инфраструктуры. Один из вопросов, который возникает в связи с проектом, — появятся ли вместе с благоустройством новые мосты через Бадам. Пока таких планов у города нет.

— В ближайшие пять лет строительство мостов через реку Бадам не планируется. На данный момент завершена разработка проектно-сметной документации по проекту «Капитальный ремонт моста через реку Бадам, подъезд к индустриальной зоне в городе Шымкенте», — сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Умир Калыбаев.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

В управлении объяснили это тем, что действующая транспортная инфраструктура обеспечивает связь между центральной частью города, жилыми массивами и окраинами Шымкента.

— Существующая маршрутная сеть пересекает реку Бадам по основным городским магистралям, в том числе по проспектам Республики и Кунаева, улицам Жиделибайсын, Саяжол, проезду улицы Капал батыра, Южной объездной дороге, а также в направлении жилого массива Жанаталап и в целом обеспечивает необходимый уровень транспортного обслуживания города и прилегающих территорий. Основной целью схемы маршрутов общественного транспорта является формирование транспортных связей между центральной частью города, жилыми массивами и окраинными районами и обеспечение доступности общественных объектов, — пояснил Умир Калыбаев.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

Правила застройки изменились

Границы водоохранных зон рек Бадам, Карасу и Кошкарата в Шымкенте определили спустя шесть лет. За это время вдоль берегов успели построить 2 378 объектов с нарушениями.

Сейчас требования стали значительно жестче. Новое строительство ближе 35 метров от береговой линии запрещено. Под ограничения также попали расширение существующих зданий, перенос заборов и изменение границ земельных участков.

Легализованные объекты останутся в собственности владельцев при наличии государственного акта на землю или договора купли-продажи. Если же землю придется изымать для государственных нужд, ее сначала оценят по рыночной стоимости, после чего собственникам выплатят компенсацию.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

Ранее река Бадам уже напоминала, чем могут обернуться проблемы с защитой берегов. В начале года в Шымкенте разрушился 40-метровый участок новой бетонной дамбы всего через несколько месяцев после завершения берегоукрепительных работ стоимостью 2,7 млрд тенге. Под угрозой подтопления тогда оказались жилые массивы Игилик, Жанаталап и Кокбулак.