Что будет с ценами на сахар в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как в Алматы планируют контролировать цену на сахар, сообщили в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На официальный запрос агентства МИА «Казинформ» в акимате сообщили, что в связи с возникшим ажиотажем в целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен, в мегаполисе были предприняты оперативные меры по организации поставок сахара.

«В результате рынок на сегодня насыщен, стоимость сахара, по данным статистики, за последнее время снизилась на 2%», - прокомментировали в Управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы.

В город было дополнительно отгружено 2,8 тысяч тонн сахара с помощью оптовых поставщиков.

Кроме того, АО НК «Продкорпорация» городу выделено 136 тонн (2 вагона) сахара, которые реализуются в сети «ТойМарт».

При этом, управлением приняты меры по недопущению превышения допустимой торговой надбавки в 15%.

«Сейчас усилен мониторинг по торговым сетям, рынкам и магазинам «у дома» по недопущению необоснованного роста цен. Открыта горячая линия по организации прямых поставок сахара в магазины «у дома».

Предприняты все необходимые меры для стабилизации ситуации на рынке, его насыщения сахаром и удержания предельно допустимых цен», - сообщили в акимате.

Как ранее сообщалось, совсем недавно алматинцев удивили разные цены на сахар. Ранее в Министерстве торговли и интеграции сообщили, что дефицита сахара в Казахстане нет.