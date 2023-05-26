Что будет с аэропортом Уральска в случае угрозы национальной безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев ответил на вопрос, что будет с аэропортом Уральска, долей которого владеет российская компания, в случае угрозы национальной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он подтвердил, что 49% доли аэропорта Уральска владеет российская компания АО «Ретранс». То есть это управляющая компания, которая входит в холдинг АО «Аэропорты регионов». При этом, по словам Наримана Турегалиева, российский олигарх Виктор Вексельберг не является на сегодня учредителем АО «Ретранс».

«Когда отчуждали доли данного аэропорта, Комитет гражданской авиации при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК тщательно все эти детали проверил: что кому принадлежит, кто входит в АО и так далее. Кроме Комитета и другие госорганы провели ревизию при отчуждении доли данной компании. Я думаю, соответствующие органы, которые уполномочены, все эти моменты и риски учли», - заверил Нариман Турегалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также он ответил на вопрос, что будет с аэропортом в случае угрозы национальной безопасности.

«У нас есть закон «Об использовании воздушного пространства РК». Там четко прописано, что в случае угрозы национальной безопасности временное управление переходит сразу государству. То есть государство берет на себя временное управление и отстраняет все компании. Данная статья (статья 73 – прим.ред.) закона на ваш вопрос, я думаю, достойно ответит», - добавил аким.

Ранее в СМИ сообщалось, что новым владельцем международного аэропорта стала компания «Орал аэропорт холдинг», которая принадлежит бизнесмену Даулетхану Килыбаеву (49%), ТОО «Уральск менеджмент» (2%) и российскому АО «Ретранс» (49%).

В феврале текущего года заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов и бывший аким Уральска (2013-2016 годы) сообщал, что у аэропорта есть своя негативная история. В свое время аэропорт был приватизирован, и собственник не вкладывал в модернизацию ни взлетно-посадочной полосы, ни терминала.

«Взлетно-посадочная полоса была отремонтирована за счет государства лет 10 назад, затем терминал буквально недавно, в прошлом году отремонтирован за счет средств «Карачаганак Петролеум Оперейтинг», это тоже была инициатива акимата. При поддержке Министерства мы провели совместную работу», - рассказал он.

Позже аким ЗКО заверил, что стратегический объект – взлетно-посадочная полоса – находится в республиканской собственности.