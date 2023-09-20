Что будет развивать Казахстан в ближайшие годы – ответ Маулена Ашимбаева

Диверсификация экономики, развитие аграрного сектора, реализация транспортно-логистического потенциала и модернизация добывающего сектора станут приоритетными целями для Казахстана в ближайшие годы. Об этом заявил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Говоря о поставленных задачах, Маулен Ашимбаев подчеркнул экономический акцент Послания Президента Касым-Жомарта Токаева в этом году. По его мнению, в политической сфере достигнут определенный прогресс, в этой связи сейчас нужно подтягивать экономическое направление.

- Много лет мы говорим о диверсификации, но похвалиться-то особо и нечем. Сегодня более 70% нашего экспорта – сырьевая продукция. В связи с этим, планируется предпринять ряд мер, в частности, по освобождению от налогов казахстанских предпринимателей и иностранных инвесторов, которые вкладывают средства в развитие обрабатывающей промышленности. Это важно для мотивации участников рынка, - сказал в интервью YouTube-каналу BaitassovLive Маулен Ашимбаев.

Еще одним перспективным направлением он назвал развитие аграрного сектора. По словам спикера Сената, в последние годы наблюдается постоянный рост мировых цен на продовольствие. Учитывая рост населения планеты и, соответственно, потребления продуктов питания, уже сейчас можно прогнозировать стабильный спрос на эти товары.

При этом развитие аграрного сектора должно быть на основе новых современных инновационных технологий. Казахстану необходимо обеспечивать отечественный рынок, не зависеть от импорта продовольствия и экспортировать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В этом плане предполагается до 70% сельхозпродукции перерабатывать и поставлять на внутренний рынок и экспортировать.

Третье важное направление работы, по мнению Маулена Ашимбаева – становление Казахстана как транспортно-логистического центра. Географически – потенциал есть, задача – его полнее реализовать. А в нынешних геополитических условиях все больше возрастает значимость так называемого «Срединного коридора». В предстоящие годы этот маршрут может позволить увеличить транзит товаров через нашу страну в 5-6 раз.