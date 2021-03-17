Что будет отражать план территориального развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют разработать план территориального развития до 1 июля. Что будет отражать данный документ, рассказал председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны четко понимать, какая ситуация в каждом регионе, как там выполняются достижения социальных показателей, как выполняются цели устойчивого развития, экологическое состояние тех или иных регионов. С другой стороны, у каждого региона есть свое конкурентное преимущество. Какие-то регионы больше готовы к технологической модернизации крупных производств, такие как ВКО, Карагандинская, Павлодарская области. Какие-то регионы ориентированы на агропереработку, развитие сельского хозяйства. Развитие нефтепереработки - в западных регионах Казахстана. С другой стороны, у нас формируется агломерация по политике территориального развития. Прежде всего, вокруг Алматы, Нур-Султана, Шымкента должно быть соответствующее развитие», - рассказал Кайрат Келимбетов в ходе пресс-конференции в СЦК.

По его словам, документ планируют разработать до 1 июля.

«Как будет выстроена бюджетная политика, налоговая, социальная, инфраструктурная политика - всё это в разрезе регионов найдет свое отражение в Плане территориального развития. Мы его разрабатываем совместно с министерством национальной экономики. Мы думаем, что до 1 июля уже проект будет рассмотрен на заседании Высшего совета по реформам», - уточнил К. Келимбетов.