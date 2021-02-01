Что будет, если  пациент не получит вторую дозу вакцины от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо полностью пройти весь цикл двухкомпонентной дозы вакцины по формированию специфического иммунитета. Поэтому нужно получить все две дозы. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Ерлан Киясов, самое главное, чтобы не получилось так, что пациент привился первой дозой, а второй – нет. Он пояснил, что будет, если пациент не получит вторую дозу вакцины.

«В нашем случае она будет недостаточно эффективной. Необходимо полностью пройти весь цикл по формированию специфического иммунитета. Необходимо две дозы получить», - пояснил главный государственный санврач РК.

Сегодня Ерлан Киясов вместе с вице-министром здравоохранения РК Ажар Ганият получили вакцину против коронавируса «Спутник V» российского производства.

В ходе процедуры Е. Киясов рассказал журналистам о том, как он себя чувствует. Вторая доза, по его словам, осуществляется через 21 день после получения первой дозы.

Также главный государственный санитарный врач Казахстана сообщил о том, что после получения первой дозы вакцины на карантин уходить не будет. В этом нет необходимости, пояснил Ерлан Киясов.

В целом, по его словам, если будет создана иммунная прослойка населения хотя бы выше 50%, мы сможем наконец-то вернуться к нормальному социуму без ограничений, карантинов и локдаунов.

Напомним, в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса.

Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек. Вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и так далее. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.