Что будет, если пациент не получит вторую дозу вакцины от коронавируса
Как отметил Ерлан Киясов, самое главное, чтобы не получилось так, что пациент привился первой дозой, а второй – нет. Он пояснил, что будет, если пациент не получит вторую дозу вакцины.
«В нашем случае она будет недостаточно эффективной. Необходимо полностью пройти весь цикл по формированию специфического иммунитета. Необходимо две дозы получить», - пояснил главный государственный санврач РК.
Сегодня Ерлан Киясов вместе с вице-министром здравоохранения РК Ажар Ганият получили вакцину против коронавируса «Спутник V» российского производства.
В ходе процедуры Е. Киясов рассказал журналистам о том, как он себя чувствует. Вторая доза, по его словам, осуществляется через 21 день после получения первой дозы.
Также главный государственный санитарный врач Казахстана сообщил о том, что после получения первой дозы вакцины на карантин уходить не будет. В этом нет необходимости, пояснил Ерлан Киясов.
В целом, по его словам, если будет создана иммунная прослойка населения хотя бы выше 50%, мы сможем наконец-то вернуться к нормальному социуму без ограничений, карантинов и локдаунов.
Напомним, в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса.
Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек. Вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и так далее. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.