Что будет делать Нацбанк в рамках Соглашения о координации мер по макроэкономической политике на 2021-2023 годы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов прокомментировал Соглашение о координации мер по макроэкономической политике на 2021-2023 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, замглавы Нацбанка объяснил, какова основная цель соглашения и по каким направлениям будут взаимодействовать Национальный банк, Правительство и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Соглашение о координации мер по макроэкономической политике было впервые инициировано Национальным банком в 2019 году с целью обеспечения совместно с Правительством устойчивого и сбалансированного роста экономики.

«В 2020 году в условиях беспрецедентного мирового кризиса соглашение продолжало действовать, но основные силы Правительства и Национального банка были направлены на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Своевременно принятые скоординированные меры позволили не допустить глубокого падения экономики, сдержать инфляцию при одновременной поддержке населения и бизнеса», - отметил спикер.

В этом году Национальный банк совместно с Правительством актуализировали Соглашение, расширили его горизонт планирования до трех лет и включили Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в качестве третьей стороны.

«Основная цель соглашения осталась прежней – это рост благосостояния и уровня жизни населения, что особенно важно в период восстановления экономики. Для этого определены необходимые совместные действия для проведения эффективной макроэкономической политики, включая вопросы налогово-бюджетной, денежно-кредитной, финансовой и других политик. Все стороны соглашения фиксируют в нем свои взаимные обязательства по проведению скоординированной политики. Общие усилия будут направлены на обеспечение макроэкономической стабильности, поддержку экономики и ее адаптацию к изменившимся внешним и внутренним условиям», - отметил Акылжан Баймагамбетов.

Реализация совместных мер будет осуществляться по трем направлениям – повышение макроэкономической устойчивости, развитие финансового сектора и его инфраструктуры, а также повышение долгосрочного потенциала экономического роста.

Со своей стороны, Национальный банк планирует постепенное снижение уровня инфляции и ее сохранение на низком уровне, способствующем устойчивому экономическому росту при режиме инфляционного таргетирования и плавающего обменного курса тенге.

Также совместно с Правительством будут приняты меры по развитию рынка ГЦБ для эффективного использования рыночной ликвидности для нужд экономики и построения адекватной кривой доходности. Это позволит включить казахстанские ГЦБ в международные индексы развивающихся стран, что будет содействовать привлечению инвесторов, развитию финансового рынка и стабилизации экономики, диверсифицируя источники финансирования дефицита бюджета.

«Для повышения адаптивности экономики к внешним шокам и создания условий для устойчивого снижения инфляции Правительство и Национальный банк внедряют с 2022 года новое бюджетное правило, которое повысит фискальную дисциплину и снизит зависимость бюджета от сырьевого цикла», - отметил представитель Нацбанка.

Национальный банк также продолжит также работу по созданию национальной платежной системы для снижения транзакционных издержек для населения и бизнеса, повышения доступности финансовых услуг и расширения конкуренции. С 2022 года планируется внедрение социального кошелька и его дальнейшая интеграция с национальной товаропроводящей системой.

«Для проведения эффективной денежно-кредитной политики очень важное значение имеет проводимая Правительством работа по формированию новой структуры экономики. Для этого будут приняты меры по углублению диверсификации экономики через раскрытие потенциала агропромышленного комплекса, индустриализацию с учетом перехода на косвенные инструменты поддержки бизнеса, проведение проактивной внешнеторговой политики, что обеспечит устойчивость платежного баланса. Координация реализации соглашения будет осуществляться через Дорожную карту, в которой определены промежуточные индикаторы и ответственные исполнители», - сказал замглавы Нацбанка.

По итогам регулярного мониторинга и обсуждения принятых мер и актуализации приоритетов экономической политики соглашение будет ежегодно утверждаться на скользящей основе на трехлетний период.







