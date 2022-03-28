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Что беспокоит казахстанских родителей

Автор:  
Анеля Касымова
28 Марта 2022, 11:00
Что беспокоит казахстанских родителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Казахстана одобрили законопроект, который обязывает соцсети блокировать посты и комментарии с буллингом детей.Норма прописана в законопроекте по вопросам защиты прав ребенка. Какова ситуация с кибербуллингом на сегодняшний день, рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель Центра по изучению института семьи Казахстанского института общественного развития Айгуль Ракишева.

- Насколько актуальна данная проблема в Казахстане?

- Проблема, конечно, актуальная. Все чаще мы слышим о буллинге как о самом распространенном явлении среди детей и подростков. С развитием цифровых технологий и социальных сетей появился новый вид насилия, такой как кибербуллинг, от которого страдает гораздо больше детей. Злоумышленники активизировались во всех компонентах кибератак, а иногда кибербуллинг является и причиной суицидов среди детей. В этой связи важно обеспечивать безопасность детей в цифровой среде.

- Проводил ли Институт анализ ситуации в этой сфере?

- Как показывают исследования Казахстанского института общественного развития, еще больше актуализировались проблемы, имеющие отношение к детской безопасности, связанные больше с влиянием взрослых, в том числе посторонних. Среди них: физическая защищенность ребенка от незнакомых людей при посещении учебного заведения (31%), вымогательства не только со стороны учителей, но и одноклассников, старшеклассников (31,4%), физическое насилие со стороны воспитателя/учителя/преподавателя (28,5%), морально-психологическое насилие со стороны воспитателя/учителя/преподавателя (28,4%). Более 70% опрошенных респондентов имеет представление о том, что такое буллинг. Большинство из них относятся к буллингу как к серьезной проблеме и уверены, что с ним необходимо бороться. При этом каждый четвертый респондент признается, что не знает, что такое детская травля.

В настоящее время казахстанских родителей беспокоят зависимость детей от социальных сетей, Интернета (53,3%) и зависимость от виртуальных игр (49,4%).

- Нужна ли такая норма в законопроекте по вопросам защиты прав детей, которая обязывает соцсети блокировать посты и комментарии с буллингом детей? Как, по Вашему мнению, помогут данные изменения?

- Вопрос защиты интересов детей от кибербуллинга очень актуальный и важный. Как показывают исследования нашего Института, 49,7% родителей не имеют возможности постоянно проводить время с детьми в силу ряда причин (загруженность на работе, нехватка свободного времени из-за большого количества домашних дел и так далее). Соответственно, дети предоставлены самим себе, что делает их уязвимыми для кибербуллинга. В этой связи, конечно, нужны правовые механизмы защиты интересов и обеспечения безопасности детей.

В любом случае необходимо соблюдать этику общения и коммуникаций в социальных сетях независимо от возраста собеседника.

Важно и самим родителям принимать меры для того, чтобы ребенок был в безопасности. К примеру, настроить программный родительский контроль, который позволит блокировать неприемлемый контент и сомнительные приложения, а также ограничивать экранное время, устанавливать программное обеспечение, антивирусные программы, приложения от проверенных компаний, научить детей осознанно подходить к контенту, которым они делятся в открытом пространстве и проявлять осторожность при выборе интернет-друзей, обсудить с подростком угрозы виртуального шантажа, его виды и последствия.

- Благодарю за беседу!

Астана   Интернет   Безопасность   Общество   Кибербуллинг   Год детей  
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