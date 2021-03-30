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    05:23, 30 Март 2021 | GMT +6

    Чтение книг поможет карагандинским заключенным быстрее обрести свободу

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Осужденные Карагандинской области готовятся подавать ходатайства на условно-досрочные освобождения. Большинство из них принимали участие в пилотном проекте «Чтение без границ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В январе текущего года в учреждения ДУИС по Карагандинской области был запущен пилотный проект «Чтение без границ», целью которого является развитие читательского интереса, культуры чтения и, как следствие, читательской грамотности осужденных, формирование стремления к достижению исправления и правопослушного поведения осужденных путем применения к ним мер поощрения.

    26 марта текущего года в учреждениях по области проведено первое заседание комиссий по реализации пилотного проекта. В состав, которых вошли представители специализированной прокуратуры, представители общественной наблюдательной комиссии, преподаватели казахской и русской литературы.

    На первом заседании публичного заслушивания, приняли участие 48 осужденных. Согласно условиям пилотного проекта, арестанты пересказывали прочитанные произведения рекомендованной художественной литературы, представили эссе с изложением индивидуальных впечатлений, соображений по конкретно прочитанной книге, а так же отвечали на поставленные вопросы. Комиссиями оценивалась степень культуры чтения, в том числе осмысление, выделение главного, сопоставление с тем, что прочитано ранее, развитие личностных качеств.

    «Хочется поблагодарить руководство ДУИС по Карагандинской области за разработанный проект. Благодаря которому мой супруг инвалид, смог получить поощрение, и готовится подавать ходатайство на УДО», - сообщила супруга осужденного отбывающего наказание в учреждении АК-159/7.

    По результатам заседания комиссий проекта, поощрено более 30 осужденных.


    Теги:
    Карагандинская область Правоохранительные органы
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