ЧС техногенного характера в Кордайском районе объявил аким Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района объявил аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

«В связи с имевшими место фактами групповой драки между жителями некоторых сел Кордайского района, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов объявил чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района Жамбылской области», - сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

Действие ЧС местного масштаба началось с 21:00 часов 8 февраля 2020 года.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков. Ему поручено провести соответствующие мероприятия, вытекающие из данного решения.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта.







