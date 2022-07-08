8 Июля 2022 14:26

ЧС техногенного характера объявят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На сайте открытых нормативно-правовых актов появился проект постановления «Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба в городе Петропавловске», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, решение об объявлении ЧС вынесли на основании протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате города. В пояснительной записке указано, что принимается оно с целью ликвидации последствий разрушений на Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

«Основной задачей является произведение оценки возможного негативного развития чрезвычайной ситуации, применение необходимых мер для безопасного прохождения отопительного сезона, приобретение дополнительного оборудования для отопления социально-значимых объектов в случае необходимости», - говорится в проекте постановления.

На прошлой неделе на брифинге службы центральных коммуникаций аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил, что акционеры будут восстанавливать ТЭЦ за счет собственных средств. Потребуется 18 млрд тенге. Глава региона подчеркивал, что «из бюджета ни одного тенге не выделялось и не будет выделяться, поскольку это частный объект».

В апреле министр энергетики Болат Акчулаков подтвердил, что ремонт будет проводиться за счет средств акционеров.

Частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло 20-го марта. Длительное время в Петропавловске наблюдались перебои с отоплением. Проблемы Петропавловской ТЭЦ-2 обсуждали на общественном совете области. Его участники опасались, что восстановительные работы на ТЭЦ не завершатся к началу отопительного сезона.

Сейчас на Петропавловской ТЭЦ-2 идет демонтаж обрушившейся дымовой трубы. В работах задействованы всего три человека. В пресс-службе монополиста объяснили это соблюдением техники безопасности.