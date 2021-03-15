ЧС техногенного характера объявили в Петропавловске
Документ появился на сайте открытых нормативно-правовых актов за подписью главы города спустя три недели после взрыва.
В пояснительной записке к постановлению сказано, что решение акима города об объявлении чрезвычайной ситуации принимается с целью обеспечения безопасных и комфортных условий проживания граждан в пострадавшем доме.
«Основной задачей является восстановление разрушенных конструкций здания, проведение капитального и текущего ремонта жилых комнат, монтаж и реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, что улучшит состояние жилых комнат и бытовых помещений жилого дома по ул. Интернациональная, 21», - говорится в документе.
Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера назначен заместитель акима города Аскар Хабибулин.
Напомним, 21 февраля в кафе, расположенном в пятиэтажном жилом доме, произошел взрыв газа. Погибли три человека. Из дома эвакуировали 120 человек. Восстановлением пятиэтажки и пострадавших квартир занимается городской акимат. Аким области Кумар Аксакалов отмечал, что никого не оставят без внимания.