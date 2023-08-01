ЧС техногенного характера могут объявить в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба могут объявить в городе Степногорске из-за аварийной ситуации на магистральном водопроводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы акимата города Степногорска, 26 июля текущего года произошла аварийная ситуация на магистральном водопроводе «Сопка-305» - Город, на участке между третьим и пятым километром.

«В связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ было снижено давление в трубопроводе, как следствие произошло ограничение водоснабжения в трех многоэтажных жилых домах 4-го микрорайона города Степногорска, это 398 абонентов», - поделились в ведомстве.

В ликвидации аварийной ситуации задействовано две аварийные бригады в составе 12-ти человек и 5 единиц техники.

«Согласно подпункту 2 пункта 2 приказа и.о. министра от 10 мая 2023 года №240, принято решение объявить чрезвычайную ситуацию. На данный момент проект решения акима города Степногорска «Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба» проходит обсуждение на портале «Открытые НПА». В законную силу еще не вступил», - добавили в акимате моногорода.

Тем временем для местных жителей организован подвоз воды. Ремонтно-восстановительные работы, как уверили чиновники, планируется завершить до 5 августа текущего года.