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ЧС из-за оспы обезьян объявили Калифорния и Иллинойс
2 Августа 2022 10:49

ЧС из-за оспы обезьян объявили Калифорния и Иллинойс

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Калифорния и Иллинойс в понедельник объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в своих штатах в связи с вирусом оспы обезьян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Заявления губернаторов ускорят вакцинацию, работу по отслеживанию контактов инфицированных и усилия по профилактике заболевания.

Режим чрезвычайного положения предоставляет штатам все доступные ресурсы общественного здравоохранения для борьбы с болезнью. По данным администраций губернаторов, штаты получат возможность закупать вакцины в срочном порядке, а их департаментам общественного здравоохранения будут даны все полномочия по распространению вакцин.

Заявления последовали после объявления чрезвычайной ситуации на прошлой неделе в штате Нью-Йорк по причине вспышки оспы обезьян.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, штатами с наибольшим количеством случаев заражения оспой обезьян являются Нью-Йорк (1390), Калифорния (827) и Иллинойс (520).


Фото: nbcnews.com

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