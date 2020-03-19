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Чрезвычайное санитарное положение введут во Франции

19 Марта 2020 02:12
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Чрезвычайное санитарное положение введут во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Французское правительство намерено объявить чрезвычайное санитарное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Премьер-Министр Франции Эдуард Филипп по итогам заседания Кабмина в среду заявил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения на территории страны.


Законопроект, который станет предметом обсуждения в парламенте в ближайшие дни, дает Премьер-Министру возможность ограничивать свободу передвижения, свободу предпринимательства и свободу собраний, а также позволяет ему осуществлять заявки на приобретение любых товаров и услуг, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса нового типа.


Отметим, в последний раз режим чрезвычайного положения во Франции вводился после терактов 13 ноября 2015 года.

В среду в стране подтверждено 9 134 случаев инфицирования коронавирусом, 264 человек скончались.


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Ключевые слова: Франция, Коронавирус,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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