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вчера 20:40
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вчера 19:33
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Чрезвычайное санитарное положение введут во Франции
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Французское правительство намерено объявить чрезвычайное санитарное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Премьер-Министр Франции Эдуард Филипп по итогам заседания Кабмина в среду заявил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения на территории страны.
Законопроект, который станет предметом обсуждения в парламенте в ближайшие дни, дает Премьер-Министру возможность ограничивать свободу передвижения, свободу предпринимательства и свободу собраний, а также позволяет ему осуществлять заявки на приобретение любых товаров и услуг, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса нового типа.
Отметим, в последний раз режим чрезвычайного положения во Франции вводился после терактов 13 ноября 2015 года.
В среду в стране подтверждено 9 134 случаев инфицирования коронавирусом, 264 человек скончались.
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