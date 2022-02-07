Чрезвычайное положение ввели в Оттаве из-за протестов дальнобойщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Протесты дальнобойщиков против антиковидных мер не стихают в Канаде вторую неделю. Столица Оттава, по признанию мэра Джима Уотсона, «полностью вышла из-под контроля», а количество демонстрантов превосходит численность полицейских. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Власти считают, что протесты представляют угрозу безопасности жителей. В городе введено чрезвычайное положение.

Центр Оттавы перекрыт автомобилями и палатками. Также поступали сообщения о нападениях на расовой почве.

Протесты, получившие название «Конвой свободы», начались 29 января в ответ на новые пограничные правила, согласно которым пересекать границу США и Канады теперь позволено только полностью вакцинированным водителям, а невакцинированные водители большегрузных автомобилей должны соблюдать двухнедельный карантин по возвращению из США в Канаду.

Акция дальнобойщиков быстро переросла в протесты против ковидных ограничений в целом.

Протестующие собрались в центре Оттавы возле Парламентского холма, их требования расширились и включают отмену всех ограничений по всей стране. Члены «Конвоя» также протестуют против правительства премьер-министра Джастина Трюдо.

В интервью канадской радиостанции CFRA Уотсон сказал, что протестующие все меньше обращают внимание на то, как их действия отражаются на окружающих. По его словам, постоянные автомобильные гудки, сирены и фейерверки превращают протест в очень шумную вечеринку.

«Очевидно, что мы в меньшинстве, и мы проигрываем эту битву, - сказал он. - Мы обязаны вернуть себе наш город».

Мэр не сообщил конкретных подробностей, о каких мерах может идти речь, но в воскресенье полиция Оттавы заявила, что может начать арестовывать тех, кто пытается помочь протестующим, доставляя им предметы первой необходимости, например топливо, туалетную бумагу и продукты питания.

Чрезвычайное положение даст городским властям дополнительные полномочия, в том числе доступ к оборудованию, необходимому для экстренных служб.

Многие жители Оттавы не одобряют действий протестующих.

Горожане жалуются на грузовики, перегораживающие дороги и блокирующие проезд, импровизированные деревянные постройки в городских парках. Многие опасаются потери доходов и даже насилия.

Полиция заявила, что обеспокоена тем, что «Конвой свободы» привлек крайне правых и экстремистские элементы, и в воскресенье подтвердила, что расследует более 60 предполагаемых преступлений, включая хулиганство, кражи, преступления на почве ненависти и нанесение материального ущерба.