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Чрезвычайное положение ввели в Оттаве из-за протестов дальнобойщиков
7 Февраля 2022 22:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Протесты дальнобойщиков против антиковидных мер не стихают в Канаде вторую неделю. Столица Оттава, по признанию мэра Джима Уотсона, «полностью вышла из-под контроля», а количество демонстрантов превосходит численность полицейских. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.
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Власти считают, что протесты представляют угрозу безопасности жителей. В городе введено чрезвычайное положение.
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