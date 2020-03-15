Чрезвычайное положение: Семейные и памятные мероприятия запретили в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Семейные и памятные мероприятия временно запретили в Казахстане. Об этом говорится в Указе Главы государства о введении в стране чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий», - говорится в тексте Указа.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан».

Чрезвычайное положение вводится на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.



