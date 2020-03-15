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Чрезвычайное положение: как ограничат въезд и выезд из Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел разъяснили об ограничении на въезд и выезд с территории Республики Казахстан во время чрезвычайного положения из-за коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве сообщили, в связи с введением чрезвычайного положения в Казахстане, в период его действия будут приняты следующие меры:
1. В период действия чрезвычайного положения будет введено ограничение на въезд - выезд через Государственную границу граждан Республики Казахстан и иностранцев, за исключением:
- граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;
- граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;
- иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны;
- персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
- членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;
- обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;
- иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений (до 08.00 ч. 16 марта 2020 года);
- иностранцев (лиц без гражданства), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан;
- иностранцев, являющихся членами семей граждан Республики Казахстан (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети).
2. Приостановить пропуск местных жителей через места пересечения на казахстанско-российской государственной границе, функционирующие в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации, за исключением случаев обращения для оказания экстренной медицинской помощи гражданам сторон.
Трансграничные сооружения - пересекающие государственную границу железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередач, кабели, мосты, плотины, шлюзы, сооружения водных каналов и другие сооружения, а также объекты одной из сторон, находящиеся в пределах приграничной территории (пограничной зоны), на территории государства другой Стороны.
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