Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Самый высокий класс пожарной опасности объявили в Павлодарской области. Об этом сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 сентября в Павлодарской области в 12:40 в Баянаульском районе в 10 км от поселка Жасыбай на территории РГУ «Баянаульский национальный государственный природный парк» произошло загорание сухой травы и лесных массивов. Тушение осложнялось сильным ветром, 10-16 м/с. Температура наружного воздуха – 26 градусов тепла. Для тушения пожара привлекалось 35 сотрудников ДЧС и 10 единиц техники, 8 единиц техники и 52 работника национального парка. На сегодня по данному пожару в 8:15 произвели облет», - проинформировал Владимир Беккер на брифинге в КЧС.

Кроме того, он сообщил, что в области объявлен самый высокий класс пожарной опасности.

«В целом, в связи с погодой пожарная обстановка немного осложнилась. Самый высокий класс пожарной опасности в Павлодарской области - это чрезвычайная пожарная опасность. В течение ночи местами прошли дожди, в том числе и в Баянауле, ситуация немного стабилизировалась», - отметил В. Беккер.

Ранее сообщалось, что около 90 человек задействовано в тушении пожара на территории Баянаульского национального парка. Также вчера было принято решение направить из Усть-Каменогорска вертолет МИ-171 с водосливным устройством.

Позже подробности пожара на территории Баянаульского национального парка рассказал в кулуарах заседания Правительства министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сообщалось, что огнеборцам удалось локализовать пожар на территории Баянаульского района.



