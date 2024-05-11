Чрезвычайную демографическую ситуацию объявили в Италии

Старение населения и падение рождаемости серьёзно заботит итальянских социологов и демографов. Многие считают, что мер, принятых правительством Джорджи Мелони, недостаточно, и страна может скоро оказаться в демографической яме. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

Падение рождаемости в последние годы наблюдается по всей Европе. Особенно остро эта проблема стоит в Италии. Помимо того, что показатель рождаемости там один из самых низких в Евросоюзе, местное население стареет гораздо быстрее, чем в других странах сообщества.

Не допустить скатывания в демографическую яму — одна из основных задач итальянского правительства и правящей в коалиции во главе с партией «Братья Италии». Но методы властей, особенно их готовящийся законопроект об абортах вызывают критику и массу вопросов у социологов и местных НКО.

Это наглядно показала двухдневная конференция в Риме, посвящённая демографическим проблемам. Участники сошлись во мнении, что в стране сложилась чрезвычайная ситуация.

— Это проблема безотносительна той или иной политической стороне. Эта проблема касается всего политического спектра и охватывает все социальные категории — от иммигрантов до пожилых людей, — отметил глава Фонда поддержки рождаемости Джиджи Де Пало.

По подсчётам, если тенденция сохранится, то к 2030 году 59-миллионное население Италии сократится почти на 1 миллион человек.

По данным Национального статистического управления Италии (ISTAT), если в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости (то есть число детей на одну женщину в среднем) составлял 1,24, то годом позже он сократился до 1,2.

А старение населения тяжким бременем ложится на пенсионную систему и здравоохранение.

— Одна из главных особенностей ситуации в Италии состоит в том, что кризис здесь наблюдается на протяжении многих лет. С 2008 года на 200 тысяч сократилось число новорождённых. В большинстве случаев это связано с уменьшением количества потенциальных родителей. Это объясняется снижением рождаемости, которое началось 30 лет назад, - считает генеральный директор ISTAT Сабрина Прати.

В прошлом году правительство выделило около миллиарда евро на меры, направленные на то, чтобы помочь женщинам совмещать воспитание детей и работу.