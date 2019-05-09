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ЧП в Шереметьево: начались выплаты пострадавшим в катастрофе SSJ-100

9 Мая 2019 13:03 437
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ЧП в Шереметьево: начались выплаты пострадавшим в катастрофе SSJ-100

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - ТАСС - Начались выплаты пострадавшим в катастрофе SSJ-100, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Первые выплаты пострадавшим в катастрофе SSJ-100 начались 8 мая»,  - сказал Топилин.

Также некоторые пострадавшие могут быть выписаны после майских праздников, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Однозначно кто-то будет выписан, все в лучшем состоянии», - сказала она.

Скворцова сообщила, что две пациентки катастрофы самолета SSJ-100 остаются в тяжелом состоянии.

«Тяжелыми остаются две пациентки, - сказала она. - Самая тяжелая в институте Склифософского».

 

 

 

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Ключевые слова: Россия, Происшествия,
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