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ЧП в Шереметьево: начались выплаты пострадавшим в катастрофе SSJ-100
9 Мая 2019 13:03 437
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МОСКВА. КАЗИНФОРМ - ТАСС - Начались выплаты пострадавшим в катастрофе SSJ-100, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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«Первые выплаты пострадавшим в катастрофе SSJ-100 начались 8 мая», - сказал Топилин.
Также некоторые пострадавшие могут быть выписаны после майских праздников, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
«Однозначно кто-то будет выписан, все в лучшем состоянии», - сказала она.
Скворцова сообщила, что две пациентки катастрофы самолета SSJ-100 остаются в тяжелом состоянии.
«Тяжелыми остаются две пациентки, - сказала она. - Самая тяжелая в институте Склифософского».
Ключевые слова: Россия, Происшествия,
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