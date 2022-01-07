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    17:00, 07 Январь 2022 | GMT +6

    ЧП в Нур-Султане: по каким направлениям выставлены блокпосты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе акимата столицы рассказали о выставленных в городе блокпостах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По периметру столицы выставлены блокпосты по направлениям к городам Косшы, Караганде, Кокшетау, Павлодару, поселкам Коргалжын и Астраханке. Ограничен въезд и выезд из города. Об этом сообщила комендатура города Нур-Султана. На блокпостах сотрудники правоохранительных органов проверяют документы граждан и автомобили на наличие запрещенных веществ. Горожане могут проезжать через блокпосты только в дневное время», - сообщили в акимате.

    Во время комендантского часа с 23:00 до 07:00 разрешается проезд через блокпосты только для лиц и автотранспорта, которые обеспечивают продовольственную безопасность и занимаются обеспечением жизнедеятельности города. В столице правоохранительными органами обеспечиваются должная охрана общественного правопорядка и безопасность граждан. В городе работает оперативный штаб по установлению правопорядка и обеспечению безопасности граждан.

    «Призываем горожан не посещать места массового скопления людей, контролировать местонахождение своих детей. С 23:00 до 07:00 гражданам запрещается выходить на улицы. Все делается для обеспечения вашей безопасности и сохранения общественного порядка», - сказал комендант столицы, глава Департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов.

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