ЧП в Китае: водитель завис на части обрушившегося моста

По информации китайского издания «Луджун Чэнбао», 24 июня 2025 года примерно в 07:40 утра в уезде Санду провинции Гуйчжоу обрушилась въездная часть моста Хоучжыхэ на автомагистрали G76. Причиной обрушения стало сползание горных пород, вызванное продолжительными сильными дождями. В момент происшествия на мосту находился красный грузовик — его передняя часть повисла в воздухе, а водитель остался заблокирован в кабине.

Согласно данным, предоставленным изданием «Луджун Чэнбао» и Управлением транспорта провинции Гуйчжоу, пожарные успешно спасли водителя, ему удалось выжить. Жертв и пострадавших на месте происшествия нет.

Также было установлено, что под мостом находились три транспортных средства, принадлежащих строительным организациям, работающим в ближайших деревнях. Однако по результатам проверки с использованием дронов было подтверждено, что внутри этих автомобилей никого не было.

За некоторое время до инцидента, 24 июня в 05:51, сотрудники транспортного управления заметили деформацию моста и немедленно перекрыли движение по направлению вверх по дороге. В 07:11 движение было временно ограничено уже в обоих направлениях. Сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, полиции и управления транспорта оперативно прибыли на место происшествия, координируют спасательные работы и организуют объездные пути. Причины обрушения моста в настоящее время расследуются.