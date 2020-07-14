ЧП в Италии из-за коронавируса могут продлить до 31 октября

РИМ. АНСА - КАЗИНФОРМ – Чрезвычайное положение в Италии, вызванное коронавирусной инфекцией, может быть продлено до 31 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Правительство Италии подумывает о продлении чрезвычайного положения до конца октября из-за COVID-19. Правительственные источники отмечают, что данное предложение будет вынесено на рассмотрение заседания кабинета министров на этой неделе.

Ограничения же, изложенные в последнем постановлении кабинета министров, скорее всего, будут продлены до 31 июля.

Между тем, в воскресенье в Италии количество новых случаев заражения коронавирусом выросло, достигнув отметки в 234 случая. 77 новых случаев были зарегистрированы только в регионе Ломбарди.

В понедельник количество новых зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Италии чуть упало - до 169 случаев.

На сегодня в стране от коронавируса умерли 34 967 человек. В общей сложности, в Италии было зарегистрировано 243 230 случаев, связанных с новым вирусом, в эту цифру входят и выздоровевшие, и умершие, и те, кто болеет на данный момент.