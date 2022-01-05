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ЧП в Алматы и Мангистауской области: обращение Генпрокуратуры РК

5 Января 2022 12:39
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ЧП в Алматы и Мангистауской области: обращение Генпрокуратуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Булат Дембаев обратился к жителям Алматы и Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

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«Уважаемые граждане!

В целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, Указами Президента Республики Казахстан на территории города Алматы и Мангистауской области с 01:30 часов 5 января 2022 года до 00:00 часов 19 января 2022 года введено чрезвычайное положение.

Согласно Указам Президента Республики Казахстан на период действия чрезвычайного положения в местности, где оно введено, предусмотрены следующие основные меры и временные ограничения:

- установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе въезд и выезд транспортных средств;

- проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

- запрещены мирные собрания, забастовки и другие массовые мероприятия.

В качестве дополнительных временных ограничительных мер введен комендантский час с 23:00 до 07:00 часов, запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, этилового спирта и алкогольной продукции, предусмотрено временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» физические лица, нарушившие правила комендантского часа, подлежат задержанию сотрудниками полиции или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов, удостоверяющих их личность, - до установления их личности, но не более чем на 48 часов по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя.

Задержанные лица и находящиеся при них вещи и транспортные средства могут быть подвергнуты досмотру.

Отмечаем, что виновные лица за нарушение указанных требований режима чрезвычайного положения подлежат уголовной и административной ответственности.

Так, неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, а также руководство запрещенной забастовкой и воспрепятствование работе организаций в период чрезвычайного положения, влечет уголовную ответственность по статьям 379 и 401 Уголовного кодекса (далее - УК) до 2-х лет лишения свободы.

Распространение в условиях чрезвычайного положения заведомо ложной информации согласно статье 274 УК наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества, совершенное в условиях чрезвычайного положения, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет (статья 459 УК).

За нарушение режима чрезвычайного положения (статья 476 Кодекса об административных правонарушениях – далее КоАП), за действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения (статья 478 КоАП), предусмотрен административный арест до 15-ти и 30-ти суток, соответственно.

При этом совершение в условиях чрезвычайного положения уголовных или административных правонарушений является отягчающим обстоятельством (статья 54 УК, статья 57 КоАП) и влечет более строгую ответственность.

В целях обеспечения законности, руководствуясь статьей 31 Закона «О прокуратуре», призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и уполномоченных органов, оказывать им необходимое содействие.

Также призываем не распространять сведения, не соответствующие действительности, не поддаваться на провокации и не нарушать режим чрезвычайного положения. Руководствоваться достоверной информацией о текущей ситуации в стране, размещаемой на официальных источниках», - говорится в обращении заместителя Генпрокурора РК.

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#Алматы   #Генпрокуратура   #Мангистауская область   #ЧП-2022  
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