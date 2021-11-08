ЧП в Актау: На момент взрыва в столовой никого не было, пострадали 11 авто - ДЧС

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На момент взрыва в столовой рабочий персонал отсутствовал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Как сообщалось, 7 ноября в 22:25 в ДЧС Мангистауской области поступила информация от старшего диспетчера, что по адресу: город Актау, микрорайон 29«а»,двухэтажное комплекс «Шеркала». Внутри находятся следующие объекты: магазин спецодежды, автозапчастей, ресторан, сауна, СТО (станция технического обслуживания), склады), при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв в столовой, расположенного на первом этаже комплекса «Шеркала».

В результате произошло частичное разрушение строения комплекса. Предварительная площадь обрушения 100 кв.м. Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва устанавливается. На месте происшествия ведутся работы по разбору завалов.

Со слов владельца столовой, на момент взрыва рабочий персонал отсутствовал.

Выезжали 11 единиц техники и 70 сотрудников, кинологический расчет ДЧС , три работника и 1 единица техники ГУ «ЦМК», 150 сотрудников и 26 единицы техники ДП, 15 работников и 1 единица техники АО «КазТрансГазАймак», 8 работников и 2 единицы техники ГКП на ПХВ «АУЭС», три работника и 1 единица техники АО «МРЭК», 6 работников и 3 единицы техники МИО.

На момент взрыва рядом находились 11 транспортных средств. Все автомашины пострадали в результате взрывной волны. Сотрудниками дорожной полиции эвакуировано три автомашины с помощью спецтехники (эвакуатор). Ведутся работы по установлению владельцев оставшихся восьми автомашин с дальнейшей эвакуацией.



