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ЧП с батутом в Астане: Примирение сторон не состоялось

31 Июля 2018 17:11 258
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ЧП с батутом в Астане: Примирение сторон не состоялось

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зауре Асабаева, чья дочь пострадала при инциденте с перевернувшимся батутом в Астане, выразила несогласие на примирение в суде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как она сообщила журналистам, у неё есть одно условие - обеспечение реабилитации для ее дочери вплоть до наступления совершеннолетия. По её словам, дочери, которой ещё нет и четырёх лет, удалили селезенку. Теперь иммунитет ребёнка заметно ослаб, а сломанная рука только сейчас начала понемногу функционировать после нескольких курсов лечения.

Хотя ранее Зауре Асабаева подписала медитативное соглашение о примирении. На сегодняшнем заседании выяснилось, что она не поняла содержания подписываемых документов. Все они были на русском языке, а она владеет - казахским, также при подписании она была в шоковом состоянии.

Следующее заседание суда состоится 2 августа. Судья постановил подготовить к его проведению перевод документов и пригласить медиатора.

Напомним, на предыдущем заседании владельцы батута признали свою вину и просили суд закрыть уголовное дело. Тогда судья Канат Аринов не озвучил решение и посчитал, что сторона потерпевших должна выступить в суде, чтобы все участники процесса услышали их мнение. 

4 мая на территории торгового центра «Жаннур» сорвало ветром батут с детьми, который пролетел около 20 метров от места закрепления. В городскую больницу №2 с различными травмами попали пятеро детей, четверо из них находились в тяжелом состоянии в реанимации. В июне акимат Астаны выдал им сертификаты на реабилитацию.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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Автор:

Анеля Касымова

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