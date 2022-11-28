ЧП произошло в АрселорМиттал Темиртау

28 Ноября 2022, 17:05

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – На производственном гиганте «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. Пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

26 ноября 2022 года на МНЛЗ-3 (машина непрерывного литья заготовок) произошел проход металла на шибере сталь ковша.

«Технологический персонал осуществил все процедуры, необходимые в условиях чрезвычайной ситуации. Металл был слит в специальный приямок. Конверторный цех работает в штатном режиме, проводятся мероприятия по тестированию и запуску в работу МНЛЗ-3», - сообщили в пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау».

По словам представителей компании, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 3 ноября в шахте имени Ленина угольного департамента, принадлежащей этой компании, произошел хлопок метана, пять горняков погибли.