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ЧП произошло на месторождении Кашаган

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Мая 2023, 13:43
ЧП произошло на месторождении Кашаган Фото: kbv.kz

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Оператор Северо-Каспийского проекта по разработке морского месторождения Кашаган в казахстанском секторе Каспийского моря подтвердил факт ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Компания NCOC подтвердила, что в ходе очередного отбора проб флюида из межколонного пространства «А» двух нагнетательных скважин морского комплекса месторождения Кашаган, было обнаружено присутствие газа сероводорода. При этом в ходе эксплуатации этих скважин не отмечалось каких-либо отклонений от нормальных рабочих параметров.

Компания 20 мая закрыла скважины с целью проверки их целостности и одновременно работает над программой дальнейшего исследования.

Также сообщается , что с 20 мая был уменьшен объем закачиваемого обратно под землю газа и объем добываемой нефти на период выполнения проверки.


Атырауская область   Происшествия   Экология   Нефть  
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