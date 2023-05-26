ЧП произошло на месторождении Кашаган

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Оператор Северо-Каспийского проекта по разработке морского месторождения Кашаган в казахстанском секторе Каспийского моря подтвердил факт ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Компания NCOC подтвердила, что в ходе очередного отбора проб флюида из межколонного пространства «А» двух нагнетательных скважин морского комплекса месторождения Кашаган, было обнаружено присутствие газа сероводорода. При этом в ходе эксплуатации этих скважин не отмечалось каких-либо отклонений от нормальных рабочих параметров.

Компания 20 мая закрыла скважины с целью проверки их целостности и одновременно работает над программой дальнейшего исследования.

Также сообщается , что с 20 мая был уменьшен объем закачиваемого обратно под землю газа и объем добываемой нефти на период выполнения проверки.