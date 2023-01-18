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ЧП произошло на «АрселорМиттал Темиртау»

18 Января 2023, 09:49
ЧП произошло на «АрселорМиттал Темиртау»

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Авария произошла сегодня в компании «АрселорМиттал Темиртау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сегодня, в 6:10 произошло обрушение газопровода прямого коксового газа ф2200 мм. Поврежден участок 20 м, – сообщили в АМТ.

Пострадавших нет, причины происшествия расследуют.

Как сообщалось, 8 декабря смертельный случай произошел на коксохимическом производстве металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау». Погиб газовщик АО «АрселорМиттал Темиртау» 1982 г.р.

28 ноября также на производственном гиганте «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария.

3 ноября в шахте имени Ленина угольного департамента, принадлежащей этой компании, произошел хлопок метана, пять горняков погибли.



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