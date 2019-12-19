Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:40
-
вчера 22:24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ЧП при строительстве линии метро в Ташкенте: погибли пять человек
19 Декабря 2019 08:28
Поделиться:
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На строящемся участке Юнусабадской линии метрополитена г.Ташкента в результате продолжительных осадков произошло обрушение грунта объемом около 250 кубометров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС Узбекистана в Telegram.
Новости по темеМаньяка-рецидивиста задержали в Караганде В Алматы перекрыли улицу из-за подозрительной коробки Во время сушки зерна погибла транспортёрщица в Акмолинской области
ЧП произошло 18 декабря около 10:00 утра.
Силами МЧС, хокимията г.Ташкента и подрядных строительных организаций принимаются меры по устранению последствий происшествия.
Уточняются данные об ущербе и пострадавших, а также проводятся мероприятия по выяснению причин происшествия.
У утру был уточнен список погибших, имена опубликованы МЧС республики в Telegram:
Ж.Равшанов, 1989 г.р.
Т.Абдуллаев 1957 г.р.
Д.Абдуллаев – 1999 г.р.
А.Диёров– 1986 г.р.
И.Рахматов– 1996 г.р.Видео и фото: Gazeta.uz
Ключевые слова: Происшествия, Узбекистан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Два рыбака погибли, еще двоих не удалось найти в Карагандинской области
- Из огня спасли мужчину в Кокшетау
- Полицейские спасли усть-каменогорца от суицида
- Студенты медколледжа устроили массовую драку в Алматы
- Аким Шымкента взял на контроль очистку затопленных дворов
- Суд присяжных выбрал обвиняемый в убийстве 3-летнего мальчика
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047