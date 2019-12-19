ЧП при строительстве линии метро в Ташкенте: погибли пять человек

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На строящемся участке Юнусабадской линии метрополитена г.Ташкента в результате продолжительных осадков произошло обрушение грунта объемом около 250 кубометров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС Узбекистана в Telegram.

ЧП произошло 18 декабря около 10:00 утра.

Силами МЧС, хокимията г.Ташкента и подрядных строительных организаций принимаются меры по устранению последствий происшествия.

Уточняются данные об ущербе и пострадавших, а также проводятся мероприятия по выяснению причин происшествия.

У утру был уточнен список погибших, имена опубликованы МЧС республики в Telegram:

Ж.Равшанов, 1989 г.р.

Т.Абдуллаев 1957 г.р.

Д.Абдуллаев – 1999 г.р.

А.Диёров– 1986 г.р.

И.Рахматов– 1996 г.р.

Видео и фото: Gazeta.uz