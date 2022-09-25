Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

ЧП объявили во Флориде из-за урагана «Иан»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Сентября 2022, 21:41
ЧП объявили во Флориде из-за урагана «Иан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Флориды призвали жителей менее защищенных прибрежных районов подготовиться к приходу опасного урагана «Иан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».

Губернатор Рон Десантис уже объявил чрезвычайное положение во всем штате Флорида, призвав всех жителей начать подготовку к урагану прямо сейчас. Губернатор также обратился к администрации президента Байдена с просьбой объявить федеральное чрезвычайное положение перед выходом урагана на сушу, что предоставит местным властям дополнительное финансирование и приведет в состояние готовности Национальную гвардию.

Ураган может обрушиться на юг Флориды поздно вечером в понедельник или во вторник. По данным Национального центра по ураганам, ожидается, что тропический шторм сначала поразит Ямайку, Кубу и Каймановы острова. Затем он усилится и перейдет в категорию урагана после контакта с побережьем Флориды.

Сотрудник округа Монро, административным центром которого является остров Ки-Уэст — самая южная точка Соединенных Штатов — сообщил газете Miami Herald, что местные власти еще не приняли решение об эвакуации, но могут провести повторную оценку ситуации.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес провел в пятницу пресс-конференцию, чтобы предупредить жителей о приближении урагана, который усилится в выходные дни.

Мэр Сарасоты Эрик Арройо сообщил CNN, что город связался с главным поставщиком электроэнергии в штате и призвал жителей готовиться к стихийному бедствию.

Ранее сообщалось о другом урагане под названием «Фиона», который обрушился на Пуэрто-Рико, а затем достиг атлантического побережья Канады.

Фото: cbsnews.com
США   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау