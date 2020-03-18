ЧП не повлияло на работу энергетической отрасли в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Производство угля в Павлодарской области идёт в штатном режиме, несмотря на режим ЧП в Казахстане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В штатном режиме работают все стратегические энергопроизводящие и угледобывающие организации крупнейшего казахстанского электроэнергетического холдинга «Самрук-Энерго». В период действия режима чрезвычайного положения работники предприятий принимают меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе АО «Самрук-Энерго». - Экибастузская ГРЭС-1 работает в шестиблочном режиме (один блок находится в плановом текущем ремонте).
По итогам первого квартала на этой электростанции в Павлодарской области прогнозируется перевыполнение плана по выработке на 15 процентов (при плане в 5092,5 миллиарда киловатт-часов факт составит порядка 5966).
«Экспортные поставки электроэнергии от ГРЭС-1 в Узбекистан составили с начала года 434,5 миллиона киловатт-часов», - добавили в акционерном обществе.
Экибастузская ГРЭС-2 работает в одноблочном режиме, но уже с конца марта планируется ввод в работу второго энергоблока.
Кроме того, с угольных разрезов ТОО «Богатырь Комир» в марте отгружено 2398000 тонн угля при плане 2144000.
«Отгрузка угля с начала года составила более 10,3 миллиона тонн», - добавили в пресс-службе.
Фото АО «Самрук-Энерго».
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