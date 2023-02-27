ЧП на угольном разрезе в Экибастузе: погиб мужчина

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - 59-летний работник одного из ТОО в Экибастузе, управляя колесным трактором К-700, при спуске внутри территории разреза, совершил опрокидывание. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В результате полученных телесных повреждений работник скончался на месте происшествия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.

По факту нарушения правил охраны труда начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК.