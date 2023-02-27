ЧП на угольном разрезе в Экибастузе: погиб мужчина
27 Февраля 2023, 10:09
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - 59-летний работник одного из ТОО в Экибастузе, управляя колесным трактором К-700, при спуске внутри территории разреза, совершил опрокидывание. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
В результате полученных телесных повреждений работник скончался на месте происшествия.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.
По факту нарушения правил охраны труда начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК.
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