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ЧП на угольном разрезе в Экибастузе: погиб мужчина

27 Февраля 2023, 10:09
ЧП на угольном разрезе в Экибастузе: погиб мужчина Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - 59-летний работник одного из ТОО в Экибастузе, управляя колесным трактором К-700, при спуске внутри территории разреза, совершил опрокидывание. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В результате полученных телесных повреждений работник скончался на месте происшествия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.

По факту нарушения правил охраны труда начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК.

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