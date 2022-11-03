ЧП на шахте в Шахтинске: число погибших горняков возросло до пяти

3 Ноября 2022, 10:34

3 Ноября 2022, 10:34

ЧП на шахте в Шахтинске: число погибших горняков возросло до пяти

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – На шахте имени Ленина обнаружили тело пятого погибшего горняка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, тело пятого горняка обнаружили в 09:09 во время аварийно-спасательных работ.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших.

Фото: instagram.com/shk_kz