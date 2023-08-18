ЧП на шахте «Казахстанская»: определены места, где могут находиться пострадавшие горняки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО «РЦШ ПВАСС» Геннадий Силинский рассказал об обстановке по ликвидации аварии на шахте «Казахстанская» на сегодняшнее утро. По его словам, предварительно обнаружены два участка на шахте, где могут находиться пострадавшие горняки. К сожалению, они не смогли выйти наружу. Также порядка 30% выработки пройдено снизу вверх, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всю ночь силами четырех отделений производились работы по поиску шахтеров, которые не вышли при возникновении пожара на конвейерном угольном уклоне. Соответственно проводились мероприятия по тушению пожара, который возник в Жанной выработке. В результате выполненных мероприятий были обследованы горные выработки по четырем направлениям, примыкающие к аварийной выработке», - сказал Геннадий Силинский.

В результате выполнения данных работ по состоянию на 8 часов 15 минут силами горноспасательных отделений был обнаружен второй пострадавший, к сожалению, без признаков жизни. В данный момент идет работа по его эвакуации на поверхность.

«Силами двух отделений производилось тушение пожара. Соответственно общая протяженность главного конвейерного уклона составляет 1990 метров. На сегодняшний день порядка 40% пройдено снизу вверх. Выработка потушена, охлаждена. Проводятся дальнейшие работы по продвижению вперед по подавлению очага пожара. Порядка 40% данной выработки на данный момент уже находятся в удовлетворительном охлажденном состоянии. Поэтому данные работы сейчас будут продолжены. Определены два района, где возможно нахождение пострадавших, которые не смогли самостоятельно выйти на шахты. Мы продолжаем поиски данных людей, производим разведку, пытаемся пробиться, несмотря на тяжелую обстановку на шахте», - добавил он.

Этим утром на шахте «Казахстанская» найдено тело еще одного горняка. Таким образом, найдены тела двух погибших.

В АО «АрселорМиттал Темиртау» назвали имя горняка, погибшего в результате пожара на шахте «Казахстанская».

Отметим, что по пожару на угольной шахте в Карагандинской области возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 2 УК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

17 августа в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Всего в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. На месте происшествия работали сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Также сообщалось, что на месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

Отметим, что на поверхность вывели 222 работника. По предварительной информации, на месте к медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель. Все пострадавшие госпитализированы в Центральную больницу Шахтинска и в Областной медицинский центр.

Позже в управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о состоянии горняков. Двум пострадавшим предварительно поставили диагноз – отравление угарным газом легкой степени тяжести. Предварительный диагноз еще двух пострадавших – отравление угарным газом тяжелой степени. Им оказывают медицинскую помощь.