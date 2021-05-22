ЧП на очистных сооружениях в России: число погибших выросло до 10

РОСТОВ-НА-ДОНУ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – В результате ЧП во время очистки коллектора под Таганрогом погибли 10 человек, число пострадавших выросло до восьми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В результате ЧП во время очистки коллектора погибли 10 человек, сообщил ТАСС глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий. Власти города также уточнили, что число пострадавших в результате ЧП выросло до восьми.

«По уточненным данным, на 15:30 в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек. (Госпитализированы) восемь человек», - говорится в сообщении на сайте администрации города.

Как сообщает ТАСС, пятеро пострадавших находятся в отделении реанимации, из них четверо - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. Еще трое пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в пятницу в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к водоканалу Таганрога). По предварительным данным, случился выброс метана, сообщил ТАСС директор таганрогского водоканала Евгений Плетменцев. По данным мэрии Таганрога, 10 человек погибли, восемь были госпитализированы, трое из них уже отпустили домой. Ранее сообщалось о семи погибших в результате ЧП.

Поисковые работы на месте ЧП завершены.

Следственное управление Следственный комитет РФ по региону возбудило уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), прокуратура области взяла на контроль ход его расследования.





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