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ЧП-2022: 18 акмолинцев освобождены из-под ареста

17 Января 2022 14:30
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ЧП-2022: 18 акмолинцев освобождены из-под ареста

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 18 акмолинцев были освобождены из-под ареста при пересмотре в Акмолинском областном суде дел об административных правонарушениях,связанных с режимом ЧП и несанкционированными митингами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе Акмолинского областного суда, с учетом того, что на территории области режим чрезвычайного положения отменен, и руководствуясь нормами Закона РК «О чрезвычайном положении», было принято решение о возможности изменить постановления судов первой инстанции в отношении лиц, к которым назначена мера взыскания в виде ареста: сократить срок ареста, ограничившись отбытым наказанием, и всех освободить из-под ареста.

Все поступившие и не рассмотренные в судах первой инстанции дела об административных правонарушениях прекращаются.
«Так, 16 января текущего года апелляционная инстанция Акмолинского областного суда рассмотрела 18 постановлений судов первой инстанции по делам об административных правонарушениях, связанных с режимом ЧП и несанкционированными митингами, и изменила меры наказания в отношении 18 человек», - добавили в ведомстве.


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#Акмолинская область   #Судебный процесс   #ЧП-2022  
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Автор:

Оксана Матасова

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