Чокан Елшибеков освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чокан Елшибеков освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.

«Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Елшибеков Чокан Жанатович освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», - говорится в сообщении.