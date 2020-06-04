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Чокан Елшибеков освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК
4 Июня 2020 11:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чокан Елшибеков освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.
«Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Елшибеков Чокан Жанатович освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Назначения, Первый Президент - Елбасы,
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