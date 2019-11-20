ЧМ среди женщин и мужчин по пожарно-спасательному спорту пройдет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Планы основных спортивных мероприятий Международной спортивной федерации пожарных и спасателей на 2020 год утверждены в ходе конференции в Караганде с участием представителей из 16 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Особое внимание участников было уделено организации и проведению чемпионатов мира в будущем году. Утверждены положения XVI чемпионата мира среди мужчин и VII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту в г.Караганде, X чемпионата мира среди юношей и юниоров и VI чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту в г. Чаковец (Хорватия).

Решением Международной конференции Международной спортивной федерации пожарных и спасателей принято, что XVI чемпионат мира среди мужчин и VII чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту пройдет в Караганде с 31 августа по 6 сентября 2020 года. Всего в чемпионате мира, запланированном в 2020 году в Караганде, ожидается участие свыше 400 спортсменов и делегатов более чем из 20 стран мира.





Пожарные и спасатели будут соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развертывании и пожарной эстафете 4 по 100 метров.

Республику Казахстан на Международной конференции представляли заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин и директор Исполнительного комитета ОО «Спортивная федерация пожарных и спасателей» Даурен Данаев.

Юрий Юльин приветствовал участников конференции и отметил: «В стране созданы все условия для успешного функционирования различных видов спорта. Не случайно городом проведения чемпионата выбрали Караганду. Здесь широко развита спортивная инфраструктура, многие объекты отвечают мировым стандартам и позволяют нам проводить на высоком уровне различные международные соревнования. Мы приложим все усилия для того, чтобы чемпионат в Казахстане оставил очередной запоминающийся след в истории Международной спортивной федерации пожарных и спасателей».





Также с приветственным словом выступили президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян, директор исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин.





Кроме того, в ходе конференции рассмотрены результаты работы Международной спортивной федерации пожарных и спасателей за 2019 год, результаты чемпионатов мира среди мужчин, женщин, юношей, девушек и юниоров по пожарно-спасательному спорту, работа главных судейских коллегий за 2019 год. Утверждены рекорды мира по спортивным дисциплинам пожарно-спасательного (пожарно-прикладного) спорта среди мужчин, женщин и юношей, юниоров, девушек и юниорок на 2020 год.

Также присвоено спортивное звание «Судья международной категории» по пожарно-спасательному спорту спортивным судьям из Казахстана Бурекешеву Ергену (ДЧС ЗКО), Утебаеву Артуру (ДЧС Акмолинской области).

Интерес к пожарно-спасательному спорту только растет, в перспективе он может быть признан Олимпийским видом спорта, при этом для пожарных это не только соревнования, но и обмен опытом, в том числе в области подготовки специалистов.

ХХ Международная конференция Международной спортивной федерации пожарных и спасателей стартовала 20 ноября и продлится два дня. В работе конференции принимают участие представители Австрии, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Катара, Китая, Кыргызстана, Латвии, России, Сенегала, Словакии, Узбекистана, Украины, Хорватии, Чехии, а также Исполкома МСФПС.







