ЧМ по видам борьбы заменили на индивидуальный Кубок мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объединенный мир борьбы UWW (United World Wrestling) принял решение вместо чемпионата мира по видам борьбы провести Индивидуальный Кубок мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Такое решение было принято на заседании бюро UWW с участием президента организации Ненада Лаловича, которое состоялось во вторник, 10 ноября, в онлайн-формате. Даты мероприятия будут определены в ближайшее время.

«Мы хотим, чтобы наши спортсмены снова соревновались на ковре. Это важно для нашей организации, и мы обязуемся предоставить им такую возможность», - сказал президент Объединенной мировой борьбы Ненад Лалович.

«Есть реальные трудности, которые необходимо преодолеть, но мы вместе работаем над тем, чтобы найти безопасный и приемлемый формат, в котором наши лучшие спортсмены смогут бороться в соревнованиях мирового класса».

Согласно одному из критериев, определяющих проведение ЧМ, национальным федерациям было дано время на принятие решения об участии в соревнованиях. UWW установил минимальный порог требований, в котором, по крайней мере, 8 из 10 ведущих стран должны были подтвердить участие на мировом первенстве.

Кроме этого, участие должны были подтвердить более 70% спортсменов. Но в связи с ограничениями на поездки из-за глобальной пандемии КВИ, необходимые критерии для проведения чемпионата мира выполнены не были.

В Белграде вместо чемпионата мира состоится Индивидуальный Кубок мира. Очередной Конгресс UWW и выборы были перенесены на 2021 год, но конференция «World Wrestling End of Year» будет организована в онлайн-формате.