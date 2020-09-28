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ЧМ по велоспорту на шоссе: итоги групповой гонки

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Сентября 2020, 09:19
ЧМ по велоспорту на шоссе: итоги групповой гонки

ИМОЛА. КАЗИНФОРМ - В Италии завершился чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Заключительным видом программы у мужчин стала групповая гонка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Участникам предстояло преодолеть 258 километров.

Чемпионом мира стал француз Жулиан Алафилипп. Серебряную медаль завоевал Ваут ван Арт, а третьим стал Марк Хирши. Из пелотона атаковал Дмитрий Груздев, выступавший в составе сборной Казахстана. Когда эта атака была нейтрализована, новую попытку предпринял другой казахстанец Даниил Фоминых, которому удалось попасть в отрыв дня вместе с несколькими другими гонщиками.

В итоге Фоминых провел впереди около 150 километров, прежде чем пелотон настиг его. На финальных части дистанции в группе лидеров держались Вадим Пронский, Юрий Натаров (оба - Казахстан). Пронский в итоге стал 49-м, Натаров – 74-м. Груздев, Фоминых и Жандос Бижигитов не финишировали.


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