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ЧМ по тяжелой атлетике: Денис Уланов занял десятое место

24 Сентября 2019 01:30
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ЧМ по тяжелой атлетике: Денис Уланов занял десятое место

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский штангист Денис Уланов завершил свое выступление на чемпионате мира в Таиланде. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Спортсмен выступал в более тяжелой для себя категории до 89 килограммов. Уланов в сумме поднял 358 (163+195) килограммов. Этого результата хватило для того чтобы занять итоговое десятое место. Золотую медаль завоевал Акоп Мкртчян (Армения) - 375 килограммов. Серебряную медаль завоевал иранец Али Мири - 374 килограмма. Бронзовую медаль записал в свой актив Реваз Давитадзе из Грузии - 371 килограмм.


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Ключевые слова: Спорт,
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