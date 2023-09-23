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    17:34, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    ЧМ по тогызкумалаку среди школьников: Казахстан завоевал 4 «золота»

    тогызкумалак
    Фото: пресс-службв акимата Алматы

    В Алматы в Центре настольного тенниса ADD состоялось открытие чемпионата мира по тогызкумалаку среди школьников (U-15, U-17), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    В стартовый соревновательный день прошли первые туры по рапиду.

    По итогам первых двух дней, команда Казахстана завоевала четыре золотые награды в рапиде. Чемпионами стали Махмутжан Азимхан, Ернур Батыр, Айдана Молдабек и Аяна Исахан.

    23-24 состоятся соревнования по блицу, также в заключительный день турнира - 24 сентября пройдет награждение победителей и закрытие турнира.

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