17:34, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6
ЧМ по тогызкумалаку среди школьников: Казахстан завоевал 4 «золота»
В Алматы в Центре настольного тенниса ADD состоялось открытие чемпионата мира по тогызкумалаку среди школьников (U-15, U-17), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.
В стартовый соревновательный день прошли первые туры по рапиду.
По итогам первых двух дней, команда Казахстана завоевала четыре золотые награды в рапиде. Чемпионами стали Махмутжан Азимхан, Ернур Батыр, Айдана Молдабек и Аяна Исахан.
23-24 состоятся соревнования по блицу, также в заключительный день турнира - 24 сентября пройдет награждение победителей и закрытие турнира.