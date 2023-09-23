ЧМ по тогызкумалаку среди школьников: Казахстан завоевал 4 «золота»

В Алматы в Центре настольного тенниса ADD состоялось открытие чемпионата мира по тогызкумалаку среди школьников (U-15, U-17), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В стартовый соревновательный день прошли первые туры по рапиду.

По итогам первых двух дней, команда Казахстана завоевала четыре золотые награды в рапиде. Чемпионами стали Махмутжан Азимхан, Ернур Батыр, Айдана Молдабек и Аяна Исахан.

23-24 состоятся соревнования по блицу, также в заключительный день турнира - 24 сентября пройдет награждение победителей и закрытие турнира.