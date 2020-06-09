ЧМ по стрельбе из лука в поле перенесен на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация по стрельбе из лука официально заявила о переносе чемпионата мира по стрельбе из лука в поле 2020 года на 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Мероприятие должно было состояться в сентябре этого года в Центре стрельбы из лука в Янктоне (США) на территории крупнейшего в мире специализированного объекта по стрельбе из лука, который ранее принимал чемпионаты мира среди молодежи и мира в закрытых помещениях. Это совместное решение о переносе сроков было принято с целью обеспечения благополучия спортсменов и в связи с ограничениями, все еще существующими в связи с пандемией COVID-19.

Решение об отсрочке на один год было отклонено в связи с тем, что большое количество мероприятий уже перенесено на 2021 год. Янктон также должен принять чемпионат мира по стрельбе из лука в следующем году.

Планировалось, что мировое поле будет выступать в качестве основного отборочного турнира на предстоящих Всемирных играх в Бирмингеме. Первоначально это мероприятие было запланировано на 2021 год, но перенесено на 2022 год в связи с задержкой Олимпиады. Теперь отдельное квалификационное соревнование будет проведено, скорее всего, летом 2021 года, а более подробная информация будет предоставлена позднее.