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ЧМ по стрельбе из лука в 2025 году пройдет в Южной Корее
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кванджу (Южная Корея) получил право на проведение чемпионата мира по стрельбе из лука в 2025 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оympic.kz.
Корейский город победил Мадрид (Испания) на сайте Исполнительного совета Всемирной федерации стрельбы из лука в Лозанне в Швейцарии. Помимо проведения чемпионата мира, Кванджу станет новым конгресса по стрельбе из лука в 2025 году.
Это будет третий раз, когда Южная Корея принимает турнир после Сеула в 1985 году и Ульсана в 2009 году. Международный центр стрельбы из лука в Кванджу, который принимал соревнования по стрельбе из лука на Универсиаде в 2015 году, был предложен в качестве основного места проведения турнира наряду с временной ареной рядом с культовым Центром культуры Азии.
В этом году чемпионат мира проходил в Янктоне (США), где Южная Корея возвила медальный зачет с пятью золотыми и двумя бронзовыми медалями.
Берлин в Германии должен провести следующий чемпионат в 2023 году, а Кванджу станет принимающей стороной в 2025 году.
Кванджу имеет опыт проведения крупных мероприятий: здесь проходили матчи чемпионата мира по футболу в 2002 году, Универсиада в 2015 году и Чемпионат мира по водным видам спорта в 2019 году.
В прошлом месяце Кванджу согласился объединиться с Тэгу для совместной работы Южной Кореи на проведение Азиатских игр 2038 года.
Мое Кванджу Ли Ен Сопро заявка может стать «национальным поворотным для гармонии между Востоком и Западом». Исполнительный совет также единогласно признал Виннипег хозяином молодежного чемпионата мира по стрельбе из лука в 2025 году после того, как канадский город стал претендентом.
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