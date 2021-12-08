ЧМ по стрельбе из лука в 2025 году пройдет в Южной Корее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кванджу (Южная Корея) получил право на проведение чемпионата мира по стрельбе из лука в 2025 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оympic.kz.

Корейский город победил Мадрид (Испания) на сайте Исполнительного совета Всемирной федерации стрельбы из лука в Лозанне в Швейцарии. Помимо проведения чемпионата мира, Кванджу станет новым конгресса по стрельбе из лука в 2025 году.

Это будет третий раз, когда Южная Корея принимает турнир после Сеула в 1985 году и Ульсана в 2009 году. Международный центр стрельбы из лука в Кванджу, который принимал соревнования по стрельбе из лука на Универсиаде в 2015 году, был предложен в качестве основного места проведения турнира наряду с временной ареной рядом с культовым Центром культуры Азии.

В этом году чемпионат мира проходил в Янктоне (США), где Южная Корея возвила медальный зачет с пятью золотыми и двумя бронзовыми медалями.

Берлин в Германии должен провести следующий чемпионат в 2023 году, а Кванджу станет принимающей стороной в 2025 году.

Кванджу имеет опыт проведения крупных мероприятий: здесь проходили матчи чемпионата мира по футболу в 2002 году, Универсиада в 2015 году и Чемпионат мира по водным видам спорта в 2019 году.

В прошлом месяце Кванджу согласился объединиться с Тэгу для совместной работы Южной Кореи на проведение Азиатских игр 2038 года.