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    13:13, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    ЧМ по настольному теннису: Зауреш Акашева уступила олимпийской чемпионке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Хьюстоне (США) проходит личный чемпионат мира по настольному теннису. Казахстанка Зауреш Акашева завершила выступление на мировом первенстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В 1/32 финала Акашевой противостояла олимпийская чемпионка Ито Мима (Япония). Матч выдался сложным и напряженным, Ито играла в своем фирменном стиле: сверхсложные подачи, быстрые короткие удары слева и плоские удары справа. Зауреш оказала японке достойное сопротивление, набрав во второй и четвертой партиях 9 и 11 очков соответственно. Однако, одолеть чемпионку не удалось, матч завершился со счетом 4:0 в пользу Ито Мима.


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