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ЧМ по керлингу в 2021 году пройдет в Оттаве

18 Июня 2020 14:56
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ЧМ по керлингу в 2021 году пройдет в Оттаве

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Оттава впервые примет чемпионат мира по керлингу среди мужчин в 2021 году. Матчи запланированы на TD Place Arena с 3 по 11 апреля, передает МАИ «Казинформ» со ссылкой.

С 2003 года Канада всегда принимала чемпионат мира среди мужчин в нечетные годы. Шесть команд из Оттавы пройдут отбор на зимние Олимпийские игры в Пекине.

В этом году чемпионат мира в шотландском городе Глазго был отменен из-за пандемии COVID-19. Результаты соревнований должны были быть объединены с результатами отборочного турнира 2021 года для определения победителей отборочного турнира в Пекине, но в связи с отменой засчитывается теперь только Оттава. Изменение одобрено Международным олимпийским комитетом.


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