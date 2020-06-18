ЧМ по керлингу в 2021 году пройдет в Оттаве

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Оттава впервые примет чемпионат мира по керлингу среди мужчин в 2021 году. Матчи запланированы на TD Place Arena с 3 по 11 апреля, передает МАИ «Казинформ» со ссылкой.

С 2003 года Канада всегда принимала чемпионат мира среди мужчин в нечетные годы. Шесть команд из Оттавы пройдут отбор на зимние Олимпийские игры в Пекине.

В этом году чемпионат мира в шотландском городе Глазго был отменен из-за пандемии COVID-19. Результаты соревнований должны были быть объединены с результатами отборочного турнира 2021 года для определения победителей отборочного турнира в Пекине, но в связи с отменой засчитывается теперь только Оттава. Изменение одобрено Международным олимпийским комитетом.